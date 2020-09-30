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АвтоВАЗ сократил число комплектаций Lada Granta с «роботом»

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Список комплектаций был пересмотрен и из него убрали те версии, которые пользуются низким спросом.
Внимание на то, что АвтоВАЗ сократил число комплектаций Lada Granta с «роботом» обратили журналисты портала «Лада.Онлайн».

Они заметили, что у Гранты в зависимости от типа кузова перестали быть доступными комплектации Comfort, Luxe, Luxe Prestige, оснащенные 1,6-литровым 106-сильным двигателем и АМТ.

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Как предположили журналисты, комплектации ликвидировали вероятнее всего из-за низкого спроса.

Теперь седан с роботизированной коробкой оценен от 573 500 рублей, лифтбек доступен для покупки за 589 500 рублей минимум, а вот хэтчбек продается теперь только в одной комплектации и это Classic с пакетом Optima. Его стоимость составляет 588 500 рублей.

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