Российские журналисты выяснили, что грядет еще одно повышение цен на автомобили Лада, которое будет уже пятым с начала года.

Новое обновление ценников произойдет с 1 октября и на этот раз автомобили Lada прибавят в цене 2-3%.

О том, что «АвтоВАЗ» пятый раз за год повышает цены на Lada стало известно журналистам «Российской газеты».

По их информации с начала октября Лада Гранта в базовой комплектации обойдется не в 470 900 рублей, а в 483 900 рублей.

Весту будут продавать по цене от 667 900 рублей вместо 653 900 рублей. Отмечается, что подорожают все автомобили, включая недавно вернувшийся в модельный ряд внедорожник Lada Niva.

Его стоимость с октября составит 738 000 рублей минимум, тогда как пока его цена составляет 726 000 рублей.

Стоит отметить, что в компании о повышении цен официально не сообщали. Впрочем, и о причинах удорожания информации нет.