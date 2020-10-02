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Автомобили марки LADA подорожали в пятый раз за год

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Ранее о возможном удорожании сообщали российские СМИ и информация подтвердилась.
Отечественный автогигант обновил прайсы для своих моделей Лада, которые снова стали дороже. Стоит отметить, что удорожание моделей LADA в 2020 году происходит уже в пятый раз.

На этот раз стоимость российских автомобилей выросла на 1,0-2,1%. Предыдущие удорожание были на таком же уровне.

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Сильнее всех прибавили в цене фургон Ларгус, а также седаны и универсалы модели Веста.

Их стоимость теперь составляет 633 000, 668 000 и 749 000 рублей соответственно. На 1,1% стала выше стоимость Lada Xray, который с 1 октября продается по цене от 654 000 рублей.

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