Ford запретила буксировать новый кроссовер Bronco Sport

В то время как Ford Bronco является полноценным внедорожником, модель с приставкой к названию Sport представляет собой кроссовер.

У него как раз и обнаружился существенный недостаток, на который указал сам автопроизводитель.

Ford запретил буксировать новый кроссовер Bronco Sport в связи с тем, что это не предусмотрено изначально, так как это может стать причиной повреждения трансмиссии.

То есть в случае поломки владелец Bronco Sport будет вынужден заказывать эвакуатор, в то время как у внедорожника Bronco такая проблема отсутствует, ведь в нем есть нейтральное положение раздаточной коробки.