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Ford запретила буксировать новый кроссовер Bronco Sport

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В то время как Ford Bronco является полноценным внедорожником, модель с приставкой к названию Sport представляет собой кроссовер.
У него как раз и обнаружился существенный недостаток, на который указал сам автопроизводитель.

Ford запретил буксировать новый кроссовер Bronco Sport в связи с тем, что это не предусмотрено изначально, так как это может стать причиной повреждения трансмиссии.

То есть в случае поломки владелец Bronco Sport будет вынужден заказывать эвакуатор, в то время как у внедорожника Bronco такая проблема отсутствует, ведь в нем есть нейтральное положение раздаточной коробки.

ford Ford Bronco Sport
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