Две модели марки Opel подорожали в России на 30 тыс. рублей

Это выяснили специалисты сайта «Цена Авто», которые продолжают вести мониторинг цен на новые машины.

Так, аналитики выяснили, что две модели марки Opel в сентябре подорожали в России на 30 тыс. рублей. В процентном выражении удорожание составило 0,1-1,3%.

Так, у кроссовера Opel Grandland X без изменений осталась цена начальной комплектации, тогда как версии Innovation и Cosmo стали дороже и теперь продаются по цене 2 279 00 и 2 249 000 рублей.

Вторым автомобилем, который прибавил в цене, стал Zafira Life. Его стоимость теперь варьируется от 2 679 900 до 3 179 900 рублей.