Opel Zafira Life получил новые комплектации в России

Opel в России расширила комплектации пассажирских Zafira Life ии теперь они предлагаются в версиях Innovation M и Innovation L.

Их в дилерских центрах будут предлагать по цене 2 549 900 и 2 599 900 рублей соответственно.

В начале следующей недели новые комплектации начнут выпускать на заводе в «ПСМА Рус» в Калужской области, а на этом же предприятий также производят автомобили марок Citroen и Peugeot.

Версии Innovation получили светодиодные ДХО, ксеноновые фары, датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Opel Zafira Life в России доступна только со 150-сильным 2,0-литровый дизельным мотором, который работает исключительно с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, Opel в России еще предлагает Grandland X, а в 2020 году компания обещает привести новые модели.