Opel в России расширила комплектации пассажирских Zafira Life ии теперь они предлагаются в версиях Innovation M и Innovation L.
Opel Zafira Life получил новые комплектации в России
29.02.2020 22:30
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Их в дилерских центрах будут предлагать по цене 2 549 900 и 2 599 900 рублей соответственно.
В начале следующей недели новые комплектации начнут выпускать на заводе в «ПСМА Рус» в Калужской области, а на этом же предприятий также производят автомобили марок Citroen и Peugeot.
Версии Innovation получили светодиодные ДХО, ксеноновые фары, датчики парковки, камеру заднего вида и двухзонный климат-контроль.
Opel Zafira Life в России доступна только со 150-сильным 2,0-литровый дизельным мотором, который работает исключительно с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Напомним, Opel в России еще предлагает Grandland X, а в 2020 году компания обещает привести новые модели.
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