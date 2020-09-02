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Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

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Бренд Opel рассекретил новое поколение Mokka еще в начале лета, однако тогда о моторной гамме новинки информацию раскрывать не стали, анонсировав лишь электрическую версию.
Сегодня Opel представил кроссовер Mokka нового поколения, рассекретив все силовые установки, которые будут доступны для автомобиля.

Так, помимо электрической версии, у автомобиля будут обычные ДВС, а точнее предложат на выбор два бензиновых и один дизельный двигатель.

Первым двигателем в моторной гамме становится турбированный агрегат объёмом 1,2 литра. Бензиновая установка получила мощность 100 л.с. при 205 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии в этом случае будет выступать 6-скоростная механика.

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

Такой же двигатель, но в более дорогих комплектациях будет выдавать 130 л.с. мощности при 230 Нм крутящего момента, а работать он будет с 8-сутпенчатой автоматической КП.

Дизельная линейка будет представлена полуторалитровым ДВС с отдачей 110 л.с. при 250 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии для этого ДВС предложат только механическую КП. Заявленный расход топлива этим двигателем составляет 3,8 литра на 100 км пути. Версии кроссовера нового поколения с ДВС внешне от электрической модификации не отличаются.

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

При этом в топовом исполнении у нового Mokka будет пакет GS Line, с которым в экстерьере появятся красные элементы, черная хромированная решетка радиатора, особая тканевая обивка и красные детали в салоне.

Серийная сборка кроссовера новой генерации будет организована в четвертом квартале года, а в продаже он поступит только в следующем году. Появление автомобиля ожидается и на российском рынке.

Opel представил кроссовер Mokka нового поколения

opel Opel Mokka
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