Кроссовер Opel Mokka пережил смену поколений

Компания Opel представила еще одну свою новинку, которая получила платформу CMP (Common Modular Platform).



Этой моделью стал кроссовер Opel Mokka нового поколения, который теперь отличается от предшественника не только технически, но и получил новый дизайн с названием Vizor.

Все подробности, в том числе и цены, компания пока не раскрывает. Сейчас известно, что новая генерация автомобиля получила более жесткий кузов.

В компании утверждают, что жесткость выросла на 30%. Длина кроссовера составляет 4 150 мм, а его вес снизился на 120 кг.

Кроссовер будет представлен на рынке только в переднеприводной версии с обычными ДВС и с электрической установкой.

О моторной гамме производитель не рассказал, но была анонсирована электрическая модификация. Как рассказали в компании, электромотор в кроссовере будет иметь мощность 136 л.с. при 260 Нм крутящего момента.

Максимальная скорость составит 150 км/ч, а на одной подзарядке автомобиль проедет до 322 км. В списке оборудования автомобиля предложат большой экран мультимедийной системы, адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида и ряд систем безопасности и помощи водителю.

Старт продаж нового Opel Mokka запланирован на следующий год. Появится ли новый кроссовер в России, пока неизвестно.