Chevrolet запустит в продажу две новые модели в РФ в 2021 году

Об этом стало известно российским журналистам, которые пообщались с представителем компании «Келес Рус», а эта компания является официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России.

Как сообщает агентство «Автостат», Chevrolet запустит в продажу в РФ две новые модели в 2021 году, среди которых окажется кроссовер и седан.

Подробности о новинках не раскрывают, и пока известно лишь, что одной из них будет бизнес-седан С-класса, а второй окажется среднеразмерный кроссовер.

Напомним, что на российском рынке сейчас представлено только три бюджетные модели марки Chevrolet, а это автомобили Spark, Nexia и Cobalt.

Они поступили в продажу в нашей стране в начале лета.