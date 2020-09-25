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Chevrolet запустит в продажу две новые модели в РФ в 2021 году

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Об этом стало известно российским журналистам, которые пообщались с представителем компании «Келес Рус», а эта компания является официальным дистрибьютором UzAuto Motors в России.
Как сообщает агентство «Автостат», Chevrolet запустит в продажу в РФ две новые модели в 2021 году, среди которых окажется кроссовер и седан.

Подробности о новинках не раскрывают, и пока известно лишь, что одной из них будет бизнес-седан С-класса, а второй окажется среднеразмерный кроссовер.

Напомним, что на российском рынке сейчас представлено только три бюджетные модели марки Chevrolet, а это автомобили Spark, Nexia и Cobalt.

Они поступили в продажу в нашей стране в начале лета.

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