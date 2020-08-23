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General Motors выведет на рынок новый Corvette не под маркой Chevrolet

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Американский концерн готовит новое поколение Corvette к выходу на австралийский рынок, но как оказалось, в этой стране спорткар будут продавать не под маркой Chevrolet.

В Австралии новый Corvette появится в продаже под брендом GMSV (General Motors Specialty Vehicles).
В дальнейшем под этим брендом появятся модели Silverado и Tahoe.

Ранее автомобили General Motors продавались как Holden, но эту компанию решили ликвидировать и сразу же после ликвидации будет запущен бренд GMSV.

Автомобили отличаются расположением руля, а в случае с новым Corvette C8 спорткар планируют сертифицировать по более жесткому экологическому стандарту.

Официально представлен новый Chevrolet Corvette C8

chevrolet Corvette
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