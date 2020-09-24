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Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России

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Компания Hyundai разработала для российского рынка специальную версию седана Solaris.
Это будет юбилейная модификация модели, которая приурочена 10-летию российского автозавода компании.

Специальную версию именно для модели Solaris создали не случайно, так как именно этот седан стал первым, который начали выпускать на заводе в России.

Как выяснилось, Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России. Их продажи начнутся этой осенью, но стоимость пока не объявлена.

Основой для юбилейной версии будет комплектация Active Plus или Comfort, а отличаться такие автомобили будут эмблемами «10 лет», 15-дюймовыми колёсными дисками нового дизайна, а также хромированной решеткой радиатора и ковриками в салоне.

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