Компания Hyundai разработала для российского рынка специальную версию седана Solaris.

Это будет юбилейная модификация модели, которая приурочена 10-летию российского автозавода компании.

Специальную версию именно для модели Solaris создали не случайно, так как именно этот седан стал первым, который начали выпускать на заводе в России.

Как выяснилось, Hyundai выпустит 4,5 тысячи юбилейных Solaris для России. Их продажи начнутся этой осенью, но стоимость пока не объявлена.

Основой для юбилейной версии будет комплектация Active Plus или Comfort, а отличаться такие автомобили будут эмблемами «10 лет», 15-дюймовыми колёсными дисками нового дизайна, а также хромированной решеткой радиатора и ковриками в салоне.