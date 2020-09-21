Новое поколение Hyundai Tucson привезут в РФ в 2021 году

Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения был представлен недавно. Эта популярная во всем мире модель получила совершенно новый дизайн и новые силовые агрегаты.

Онлайн-презентация четвертого поколения Tucson прошла в Южной Корее. Кроссовер на внутреннем рынке в продаже появится в сентябре, а на глобальном рынке его продажи начнут только в первой половине 2021 года.

По словам управляющего директора ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, на российском рынке четвертое поколение Tucson появится в 2021 году, но когда именно пока не уточняется.

Технические характеристики Tucson для России пока держатся в секрете. Напомним, моторная гамма будет представлена несколькими силовыми установками, включая гибридные.

Так, в базовых вариантах у кроссовера будет установлен бензиновый 1,6-литровый ДВС мощностью 150 л.с. и дизельный двигатель такой же мощности.

В некоторых странах кроссовер будет оснащен 2,5-литровым 190-сильным мотором. Что касается системы привода, то тут предложат привод на переднюю или обе оси.