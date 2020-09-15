Hyundai представил новое поколение Tucson

Компания Hyundai 15 сентября провела презентацию новой генерации своего кроссовера Tucson.

Дебют автомобиля проходил в онлайн формате. Как рассказали в компании они планируют вывести кроссовер в продажу на внутреннем рынке уже в этом месяце, тогда как на других авторынках он появится в течение первой половины следующего года.

Стоимость и комплектации Tucson четвертой генерации будут озвучены позднее. В отличие от предшественника модель получила обновленную внешность и салон.

Теперь дизайн экстерьера выполнен в стилистике прототипа Vision T, представленного в прошлом году. В концепте реализован стиль с названием Parametric Dynamics.

Кроссовер помимо всего прочего отличается еще и длинным капотом, а также угловатыми колесными арками.

В новом Tucson будут устанавливать колесные диски размером от 17 до 19 дюймов, а в его салоне предложат виртуальную панель приборов, большой сенсорный экран мультимедийной системы, трехзонный климат-контроль, а также современную навигационную систему и аудиосистему BOSE Premium.

После смены поколений объём багажного отделения у кроссовера составляет 620 литров, а при сложенных сидениях показатель составит 1 799 литров.

Габариты модели составят: 4500/1865/1650 мм, колесная база – 2680 мм. Это будет стандартная версия кроссовера, тогда как на американском, китайском и корейском рынках еще будет представлена удлиненная модификация, где длина составит 4630 мм, а колесная база будет 2 755 мм.

Моторная гамма будет представлена несколькими силовыми установками, включая гибридные. Так, в базовых вариантах у кроссовера будет установлен бензиновый 1,6-литровый ДВС мощностью 150 л.с. и дизельный двигатель такой же мощности.

В некоторых странах кроссовер будет оснащен 2,5-литровым 190-сильным мотором. Что касается системы привода, то тут предложат привод на переднюю или обе оси.

Еще стоит отметить в новом Tucson наличие независимой подвески типа McPherson спереди и многорычажку сзади, а также ряд новых систем безопасности и помощи водителю. Новый Tucson приедет и на российский рынок, но о сроках выхода пока говорить рано.