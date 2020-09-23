Главная » Новости

Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line

Просмотров 10 Опубликовано Обновлено

Sonata N-Line становится самой мощной версией седана, в которой будет установлен двигатель от премиального седана Genesis G80.
В новинке, которую частично рассекретила недавно компания, будет установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 290 л.с. при 422 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет предлагаться 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая передаст крутящий момент на передние колеса.

Динамические характеристики спортивного седана пока не раскрывают и обещают это сделать 21 октября.

В продаже Sonata N-Line на внутреннем для компании рынке появится в третьем квартале, а вот доберется ли новинка до российского рынка пока неизвестно. Отличаться седан в новом исполнении будет колесными дисками, размер которых составит 19 дюймов.

Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line

Также у автомобиля будут увеличенные передние воздухозаборники, спортивный обвес, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а в салоне установят новые сидения с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой.

Среди новых режимов будет Sport+. Кроме этого, у Sonata N-Line появится перенастроенная подвеска, усиленные амортизаторы и тормоза.

Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line

hyundai Hyundai Sonata N-Line
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика