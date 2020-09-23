Hyundai частично рассекретила спортивный седан Sonata N-Line

Sonata N-Line становится самой мощной версией седана, в которой будет установлен двигатель от премиального седана Genesis G80.

В новинке, которую частично рассекретила недавно компания, будет установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 290 л.с. при 422 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет предлагаться 8-ступенчатая роботизированная коробка передач, которая передаст крутящий момент на передние колеса.

Динамические характеристики спортивного седана пока не раскрывают и обещают это сделать 21 октября.

В продаже Sonata N-Line на внутреннем для компании рынке появится в третьем квартале, а вот доберется ли новинка до российского рынка пока неизвестно. Отличаться седан в новом исполнении будет колесными дисками, размер которых составит 19 дюймов.

Также у автомобиля будут увеличенные передние воздухозаборники, спортивный обвес, сдвоенные патрубки выхлопной системы, а в салоне установят новые сидения с развитой боковой поддержкой и красной прострочкой.

Среди новых режимов будет Sport+. Кроме этого, у Sonata N-Line появится перенастроенная подвеска, усиленные амортизаторы и тормоза.