Nissan начал производство кроссовера X-Trail нового поколения

Кроссовер X-Trail четвертого поколения дебютировал в июне, а накануне в компании Nissan сообщили, что начали его серийное производство.
Сборка кроссовера организована на предприятии в Смирне, штат Теннесси. Речь идет о модели для американского рынка, где она продается под названием Rogue.
Как отметили в компании, на производственной площадке сведены к минимуму производственные дефекты, так как именно на линии сборки кроссовера используется больше всего роботов.
О стоимости и комплектациях нового Rogue автопроизводитель обещает объявить позже.
В продаже кроссовер на американском рынке появится осенью, а за пределами США он появится в начале 2021 года.
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