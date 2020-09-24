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Nissan начал производство кроссовера X-Trail нового поколения

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Кроссовер X-Trail четвертого поколения дебютировал в июне, а накануне в компании Nissan сообщили, что начали его серийное производство.
Сборка кроссовера организована на предприятии в Смирне, штат Теннесси. Речь идет о модели для американского рынка, где она продается под названием Rogue.

Как отметили в компании, на производственной площадке сведены к минимуму производственные дефекты, так как именно на линии сборки кроссовера используется больше всего роботов.

О стоимости и комплектациях нового Rogue автопроизводитель обещает объявить позже.

В продаже кроссовер на американском рынке появится осенью, а за пределами США он появится в начале 2021 года.

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nissan Nissan X-Trail
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