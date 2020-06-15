Компания Nissan представила четвертое поколение Nissan X-Trail

Показ проводили для Северной Америки, где хорошо знакомая россиянам модель продаётся под названием Rogue.

Новое поколение Nissan X-Trail в длину стало немного меньше, и теперь его общая длина составляет 4648 мм, против 4686 мм у третьего поколения кроссовера.

Также изменилась высота с 1727 до 1699 мм, а вот ширина осталась прежней – 1839 мм. Что касается колесной базы Nissan X-Trail, то она составляет 2705 мм.

Nissan X-Trail теперь создан на новой платформе CMF-C/D, в которой специально для полноприводного кроссовера доработали заднюю многорычажную подвеску.

В продаже представленная новинка будет доступна с колесными дисками от 17 до 19 дюймов. Также все версии кроссовера получили систему безопасности Safety Shield 360, ам это целый комплекс, состоящий из системы удержания автомобиля в полосе движения, автоматического торможения, камеры заднего вида и управления дальним светом.

В качестве опции можно будет заказать камеру кругового обзора. Также среди опций появился трехзонный климат-контроль, причем для X-Trail это опция будет предлагаться впервые.

В США новый Nissan будет еще предлагаться с подогревом рулевого колеса и заднего дивана.



В салоне появился джойстик управления трансмиссией, причем система управления коробкой передач стала полностью электронной, а за счет этого центральный тоннель теперь двухуровневый.

В базовой комплектации модель будет оснащаться аналоговой панелью, а за доплату предложат полностью цифровую с 12,3-дюймовым экраном.

Еще в качестве опции будет доступен 10,8-дюймовый проекционный экран. Мультимедийной системой в новом Nissan X-Trail можно будет управлять через 9,0-дюймовый сенсорный экран.

В Северной Америке четвертое поколение Nissan Rogue будет предлагаться только с 2,5-литровым мотором мощностью 184 л.с. и 245 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии в кроссовере используется прежний вариатор Xtronic, а в полноприводных модификациях добавится улучшенная электрогидравлическая муфта, которая по заявлению автопроизводителя будет подключаться к задней оси в три раза быстрее, чем на третьем поколении кроссовера.

В США продажи нового Nissan Rogue начнутся осенью. Когда новая модель выйдет на международный рынок неизвестно, но в России кроссовер скорее всего появится намного позже, чем в других регионах.