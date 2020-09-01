Nissan представил в РФ слегка обновленный Nissan X-Trail 2020

Компания Nissan сообщила о старте продаж обновленной версии кроссовера Nissan X-Trail, относящегося к 2020 модельному году.

Модель получила небольшое обновление, которое затронуло салон и список оборудования.

Автомобиль с изменениями, которые внедрили в соответствии с предпочтениями российских автомобилистов, уже доступен для покупки по цене от 1 749 000 рублей.

Самая дорогая комплектация оценена в 2 374 000 рублей. Что касается изменений, то в более дорогих комплектациях у кроссовера появится новый вариант отделки сидений в цвете кофе.

Среди изменений еще отмечается появление нового интерфейса в Nissan Connect, где также появилась возможность проекции изображения с экрана смартфона на головное устройство.

В комплектациях SE Top и LE Top добавили возможность воспользоваться функцией дистанционного запуска двигателя. Изменений в техническом плане автомобиля не произошло.