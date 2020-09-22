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Стало известно, когда Kia начнёт продавать новый Sorento в России

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Kia сборку внедорожника Sorento для российского рынка начала еще в августе.
В прошлом месяце сообщалось, что в РФ стартовала сборка нового поколения Kia Sorento, но тогда еще не было известно, когда новинка будет представлена.

Теперь на официальном сайте корейского автопроизводителя появилась информация о российской премьере Sorento.

Это внедорожник будет представлен 5 октября в 19:00 по московскому времени. Презентация будет проведена в онлайн-режиме, и на ней расскажут не только про сам кроссовер, но также и дадут старт продажам.

Kia Sorento в России будет доступен в 5- или 7-местных модификациях с силовыми установками мощностью 180 и 190 л.с.

Трансмиссия будет предлагаться шестиступенчатая автоматическая или 8-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод в зависимости от комплектации может быть передний или полный.

Kia представил новый кроссовер Kia Sorento

kia Kia Sorento
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