В России началось производство нового KIA Sorento

Кроссовер четвертой генерации встал на конвейер предприятия в Калининграде.

В России уже стартовало производство нового KIA Sorento, но его продажи стартуют только в четвертом квартале года, и тогда же будут объявлены цены и комплектации.

При этом спецификации новинки уже известны благодаря ОТСС, которое уже имеется в базе Росстандарта.

Кроссовер нового поколения будет представлен на российском рынке с двумя двигателями, среди которых 2,5-литровый ДВС мощностью 180 л.с. при 232 Нм крутящего момента, а также дизельный 2,2-литровый агрегат с отдачей 180 л.с. при 440 Нм.

Бензиновая установка будет предлагаться с 6-скоростным автоматом, а дизельный мотор получит 8-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями.

Новый KIA Sorento будет продаваться в пяти- или семиместной версиях с передне- или полноприводной системами.