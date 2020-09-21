Первые рендерные изображения Lada Alta опубликованы

Представленный рендер ничего общего не имеет с отечественным автопроизводителем, так как это всего лишь фантазия художника.

В сети опубликовали рендерное изображение Lada Alta. Такое название автомобиля было недавно предложено в рамках недавно завершившегося конкурса, в котором предлагали придумать название для нового автомобиля.

Ожидается, что российский автопроизводитель скоро зарегистрирует название Alta, но это не означает что его в дальнейшем будут использовать в будущих моделях.

Что касается представленного рендера, то на нем дизайнеры портала «Покатим.ру» постарались изобразить кроссовер, выполненный в стиле современных Lada.

По задумке авторов, Lada Alta в таком исполнении могла бы конкурировать с Toyota RAV4 и Skoda Kodiaq.