Россияне определились, какие Lada им нужны

В России организовали опрос, целью которого было выяснить, какие Лады в модельной линейке россияне хотели бы видеть.

Исследование провела «Российская газета» совместно с RCI News, а сам опрос проходил в социальной сети «ВКонтакте».

Вопрос был таким: какие Lada вы бы хотели видеть в модельной линейке бренда? Также предлагались и варианты ответа, причем выбрать можно было несколько из них.

Так, оказалось, что большинство респондентов проголосовали на кроссовер С-класса, а на втором месте с небольшим отставанием оказался минивэн.

Кроссовер В-класса повышенной проходимости оказался на третьем месте по популярности, а следом за ним расположился компактный внедорожник и городской кроссовера В-класса.

Также были россияне, которые проголосовали за купе, компактный малолитражный автомобили спорткар.