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«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

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Конкурс проводили в таких социальных сетях как ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники.
В каждой из них подвели итоги и выбрали по одному победителю, которому вручат набор с брендированной кружкой и портативным зарядным устройством.

Конкурс российская компания проводила в период с 19 по 31 августа, а теперь «АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada.

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Так, лучшими названиями для новинки были признаны: Onega, Alta, Slava и Lika.

Напомним, что название должно было иметь 2-3 слога, оканчиваться на букву «А» и легко читаться на кириллице и латинице.

К тому же имя должно ассоциироваться с Россией. Стоит отметить, что в прошлом году российский автопроизводитель уже объявлял аналогичный конкурс.

 

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