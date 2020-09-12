«АвтоВАЗ» приступил к сборке особой версии Lada Vesta Cross

Пока спецверсии получили седан и универсал Vesta Cross, а позже такие модификации выпустят для Lada 4×4 и XRAY Cross.

Пресс-служба «АвтоВАЗа» сообщила, что стартовало производство Vesta Cross в спецверсии Black.

Стоимость новинок пока не расскрывают, также неизвестно, что за оборудование в них будет установлено.

Было только отмечено, что седан и универсал SW Cross Black получат зимний пакет, в составе которого будет подогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних кресел.

Внешне версия Black от обычных комплектаций отличается черной глянцевой крышей, черными корпусами боковых зеркал и 17-дюймовыми колесными дисками в черном лаке.

Под капотом новинок будут устанавливаться 1,6 и 1,8-литровые ДВС мощностью 106 и 122 л.с. Трансмиссия для клиента будет доступна механическая или роботизированная.