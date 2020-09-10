Новая специальная версия российского внедорожника будет выпущена лимитировано, но официально о запуске особой версии в компании пока не сообщали.

Информация о том, что АвтоВАЗ запустил производство особой серии модели Lada 4×4 появилась в сообществе AvtoVAZ News ВКонтакте, где сообщается о выпуске первых 10 экземпляров новинки.

Новая модификация модели получила приставку к названию Black и она будет доступна как для трех-, так и для пятиместной модификации внедорожника.

Сообщается, что основой для спецверсии стал вариант Urban, который в отличие от привычной модификации будет отличаться черным оформлением.

В частности, у автомобиля будут матовые колесные диски, тонировка стекол, а также шильдики на передних крыльях и конечно же черный окрас кузова.

В салоне также все выполнили в черном цвете и там тоже будут присутствовать шильдирки и надписи Black.

Предполагается, что особая серия модели Lada 4×4 будет иметь расширенный список оборудования, но какие новые опции предложат вазовцы пока не сообщается. Технически внедорожник не изменится.