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Компания Hyundai готовит новый рамный внедорожник

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О планах по выпуску нового рамного внедорожника рассказали представители компании, общаясь с журналистами.
Как выяснилось, Hyundai намерена разработать новый флагманский внедорожник, который превзойдет нынешний Palisade.

Это будет рамный автомобиль, который предположительно окажется преемником модели Terracan. Последний создавался на базе Mitsubishi Pajero.

К сожалению подробностей о проекте не приводят, в том числе и неизвестны ориентировочные сроки выхода такой новинки.

При этом предполагается, что у такого автомобиля должен быть новый, агрессивный и мужской облик.

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