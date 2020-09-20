Компания Hyundai готовит новый рамный внедорожник

О планах по выпуску нового рамного внедорожника рассказали представители компании, общаясь с журналистами.
Как выяснилось, Hyundai намерена разработать новый флагманский внедорожник, который превзойдет нынешний Palisade.
Это будет рамный автомобиль, который предположительно окажется преемником модели Terracan. Последний создавался на базе Mitsubishi Pajero.
К сожалению подробностей о проекте не приводят, в том числе и неизвестны ориентировочные сроки выхода такой новинки.
При этом предполагается, что у такого автомобиля должен быть новый, агрессивный и мужской облик.