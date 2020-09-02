Кроссовер Hyundai Kona получил обновление на европейском рынке, где также помимо изменений в рамках рестайлинга, он еще получил и новую спортивную версию с приставкой к названию N Line.

Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Kona с увеличенной на 40 мм длиной и слегка измененной шириной.

Передняя часть модели выполнена по-новому и там появились новые фары, решетка радиатора и бампер. Изменилось оформление и задней части автомобиля, а на выбор клиенту предложат колесные диски размером от 16 до 18 дюймов.

Цветовая гамма расширилась за счет новых цветов, да и к тому же варианты окраса кузова теперь можно сочетать с черной крышей Phantom Black.

Что касается моторной гаммы, то для базовой комплектации кроссовера предлагают литровый 120-сильный двигатель, работающий в паре с 7-сутпенчатой роботизированной или 6-скоростной механической КП. При желании можно заказать 48-вольтовую систему.

Еще в силовой линейке предлагаются 1,6-литровые моторы мощностью 198 и 136 л.с. Последний дизельный агрегат по умолчанию дополнен 48-вольтовым стартер-генератором.

Гибридная установка с отдачей 141 л.с. по-прежнему доступна для кроссовера и изменениям не подверглась. Что касается спортивной модификации Kona N Line, то она будет приводиться в движение 1,6-литровым T-GDI, пару которому составит «робот» и полноприводная система.

Внешне вариант N Line будет отличаться более агрессивным дизайном, а еще в нем будут особые настройки рулевого управления, 18 дюймовые колесные диски, тогда как в салоне предложат отделку с использованием ткани, кожи или замши.

Еще отличаться спортивный вариант будет наличием шильдиков N.

Обновленный кроссовер и его новая модификация появится в продаже у европейских дилеров до конца года.