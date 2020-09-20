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Ford запатентовал название для нового внедорожника

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Американский автопроизводитель скоро выпустить новую модель автомобиля, которая получит название Warthog.
Такой товарный знак компания зарегистрировала в США. В патентном бюро сказано, что торговая марка может быть использована для легковых автомобилей и внедорожников.

Таким образом можно сказать, что Ford запатентовал название для нового внедорожника.

Более того, зарубежные источники смогли выяснить, что такое название будет использоваться для экстремального варианта Bronco.

Такая модификация автомобиля уже проходит тестирование, но подробности о ней пока не раскрываются.

При этом достоверно известно, что в таком внедорожнике точно не будут использовать 8-цилиндровый двигатель, о чем ранее заявил представитель компании, отметив, что такой агрегат уже не интересен покупателям, да и дорабатывать его под современные экологические стандарты будет нецелесообразно.

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