Ford хочет возродить имя Maverick для нового внедорожника

Недавно американская компания выпустила новый внедорожник с возрожденным названием Bronco.



Как оказалось, Ford хочет возродить еще и имя Maverick, которое будет предназначено еще для одного нового внедорожника.

Об этом стало известно зарубежным журналистам, которые ссылаются на информацию из внутренних документов компании.

По предварительным данным, новинка с возрожденным названием будет представлена в следующем году, а его производством займется предприятие компании в Мексике или Мичигане.

Никаких других подробностей о внедорожнике больше не приводят.