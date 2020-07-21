Недавно американская компания выпустила новый внедорожник с возрожденным названием Bronco.
Ford хочет возродить имя Maverick для нового внедорожника
Как оказалось, Ford хочет возродить еще и имя Maverick, которое будет предназначено еще для одного нового внедорожника.
Об этом стало известно зарубежным журналистам, которые ссылаются на информацию из внутренних документов компании.
По предварительным данным, новинка с возрожденным названием будет представлена в следующем году, а его производством займется предприятие компании в Мексике или Мичигане.
Никаких других подробностей о внедорожнике больше не приводят.
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