Американская компания Ford презентовала новый внедорожник в середине июля, и начала прием заказов на ограниченную версию модели.

«Приветственная» версия автомобиля оказалась настолько востребованной, что в компании приняли решение увеличить ее тираж в два раза.

Наряду с этим для клиентов в США доступен для заказа и обычный внедорожник, который также оказался очень востребованным.

Как выяснилось, очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года и вероятно автопроизводителю придется наращивать объемы производства.

Как стало известно, компания оформила заказов на 18 месяцев вперед, то есть клиенты получат свой автомобиль в 2022 году.

Напомним, что сейчас предлагается для заказа внедорожник Ford Bronco First Edition, тогда как компания еще представила и кроссовер Bronco Sport, который создавали на базе Kuga.