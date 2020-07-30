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Очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года

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Американская компания Ford презентовала новый внедорожник в середине июля, и начала прием заказов на ограниченную версию модели.
«Приветственная» версия автомобиля оказалась настолько востребованной, что в компании приняли решение увеличить ее тираж в два раза.

Наряду с этим для клиентов в США доступен для заказа и обычный внедорожник, который также оказался очень востребованным.

Как выяснилось, очередь за внедорожником Ford Bronco растянулась на полтора года и вероятно автопроизводителю придется наращивать объемы производства.

Как стало известно, компания оформила заказов на 18 месяцев вперед, то есть клиенты получат свой автомобиль в 2022 году.

Напомним, что сейчас предлагается для заказа внедорожник Ford Bronco First Edition, тогда как компания еще представила и кроссовер Bronco Sport, который создавали на базе Kuga.

ford Ford Bronco
Tvoe-avto.com
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