Mercedes-Benz не намерена сокращать линейку седанов

В компании уверены, что несмотря на популярность кроссоверов и внедорожников, седаны по-прежнему будут востребованы.

Многие автопроизводители больше сосредоточились на выпуске моделей из сегмента SUV, отказываясь при этом некоторых моделей своих седанов. Но в компании Mercedes-Benz не намерены сокращать линейку седанов, о чем рассказал представитель компании.

Автопроизводитель уверен, что седаны по-прежнему останутся востребованными, поэтому в модельном ряду марки сокращений не планируется.

Также было отмечено, что самым продаваемым автомобилем немецкой марки является кроссовер GLS, но и седаны пользуются не меньшим спросом.

При этом в компании большие надежды возлагают на роскошный вариант кроссовер Mercedes-Maybach.

В Mercedes-Benz уверены, что выпуск такого варианта никак не скажется на популярности Mercedes-Benz S-Class, тем более, что эта модель пользуется повышенным спросом на одном из самых крупных авторынком мира – Китае.