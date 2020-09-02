Компания Mercedes-Benz представила новый седан S-Class

Немецкая компания 2 сентября официально рассекретила новую генерацию своего седана S-Class, который получил немало существенных изменений.

Модель в кузове W223 теперь отличается габаритами, оформлением салона и внешности, а также списком оборудования. Длина седана теперь составляет 5 179 мм, показатели ширины и высоты будут 1954 и 1503 мм. Расстояние между осями – 3 106 мм.

Удлиненный вариант модели в сравнении с обычным седаном окажется на 76 мм длиннее, а колесная база составит 3 216 мм.

Внешность автомобиля выполнена в фирменной стилистике, а в салоне все сделано в соответствии с современными тенденциями, включая наличие 12,3-дюймовой цифровой панели, вертикального планшета мультимедийной системы, а также ряд современных опций и помощников водителю.

Кроме этого, в списке оснащенности автомобиля есть проекционный дисплей с дополненной реальностью, аудиосистема с 30 динамиками, гидропневматическая подвеска E-Active Body Control, умные сидения второго ряда и многое другое.

В моторной гамме автомобиля будет представлено пять силовых установок, в числе которых два бензиновых двигателя и три дизельных с отдачей от 286 до 435 л.с.

В следующем году для новинки предложат версию с подключаемым гибридом. Новый седан S-Class появится в продаже на внутреннем для компании рынке в середине этого месяца.