Mercedes-Benz назвал российские цены на кроссовер Maybach GLS

Презентация роскошного внедорожника состоялась еще в конце прошлого года и тогда же стало известно, что российский авторынок для этой модели будет одним из приоритетных.

Как и было обещано, Maybach GLS стал доступен для заказа во второй половине года. В частности, пока на автомобиль можно оформить заказ и была названа начальная стоимость.

В движение роскошная модель будет приводиться битурбированным четырехлитровым агрегатом с отдачей 557 л.с., который работает со стартер-генератором и девятискоростным автоматом.

У автомобиля с начальной комплектации будет пневматическая подвеска, а его салон оформили с использованием кожей наппа, тогда как в списке оснащенности еще есть ароматизатор воздуха, панорамная крыша, адаптивный климат-контроль, аудиосистема Burmester, подсветка салона и многое другое. Оценили Maybach GLS в 14 330 000 рублей.

Однако это не окончательная цена, так как для модели доступно много опций. Среди них наиболее выделяется двухцветный окрас кузова, стоимость которого составляет 2,1 млн рублей.

Дисплеи для задних пасажиров обойдутся в 282 тыс. рублей, складные столики оценили в 216 тыс. рублей, а массивная консоль между раздельными сидениями второго ряда обойдется в 450 тыс. рублей. С полным набором опций кроссовер в результате оценят в 26 млн рублей.