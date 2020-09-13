Бренд Lucid недавно презентовал товарную версию своего электрического седана, который готовится к запуску на рынок.

Но одновременно с этим в компании работают над новым кроссовером, который получит название Gravity.

Lucid Motors опубликовала изображения новинки, которая будет основана на платформе седана, а конкурентом новинки назван Tesla Model X.

На опубликованных изображениях автопроизводитель показал прототип, поэтому окончательный дизайн модели еще может измениться.

Подробностей об этом проекте мало, но предполагается, что запас хода у кроссовера будет на уровне седана, а это около 832 км.

Его силовая установка в более дорогих комплектациях получит два электродвигателя, а ее суммарная мощность составит более 1000 л.с.

Трёхрядный кроссовер Lucid Gravity стартует в 2023 году, а его серийную сборку организуют на предприятии в США.