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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

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Автомобильная компания Lucid Motors не так давно презентовала серийную версию своего электрического седана с названием Air.
Этот автомобиль поступит в продажу сначала в дорогих модификациях, а позднее на рынок выйдет и базовая версия.

Топовые комплектации были рассекречены ранее, а информацию о начальной версии обещают рассекретить позднее.

Но, как оказалось, у электрического седана будет самая мощная версия с тремя электромоторами в силовой установке. Ее суммарная мощность составит 1 200 лошадиных сил, а каждый мотор имеет отдачу 640 л.с.

Вот именно такой вариант и был замечен в ходе тестирования на одном из американских треков. Такая модификация, как выяснили зарубежные источники, выйдет в конце 2020 или в начале 2021 года.

Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Lucid Lucid Air
Tvoe-avto.com
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