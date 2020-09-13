Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Автомобильная компания Lucid Motors не так давно презентовала серийную версию своего электрического седана с названием Air.

Этот автомобиль поступит в продажу сначала в дорогих модификациях, а позднее на рынок выйдет и базовая версия.

Топовые комплектации были рассекречены ранее, а информацию о начальной версии обещают рассекретить позднее.

Но, как оказалось, у электрического седана будет самая мощная версия с тремя электромоторами в силовой установке. Ее суммарная мощность составит 1 200 лошадиных сил, а каждый мотор имеет отдачу 640 л.с.

Вот именно такой вариант и был замечен в ходе тестирования на одном из американских треков. Такая модификация, как выяснили зарубежные источники, выйдет в конце 2020 или в начале 2021 года.