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Lucid Motors представил серийный электромобиль Lucid Air

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Производитель электрокаров Lucid Motors официально анонсировал старт продаж и стоимость серийной версии нового электрокара Lucid Air.
Сразу было сказано, что изначально в продажу поступят более дорогие версии модели, тогда как базовый вариант планируют запустить в продажу только в 2022 году. При этом другие модификации станут доступны для покупки уже весной следующего года.

Самый дорогой вариант электромобиля оценили в 169 тыс. долларов или около 12,7 млн рублей. В ней заявлен запас хода в 832 км, а это даже больше, чем у конкурента в лице самой дальнобойной Tesla Model S Long Range Plus, но и стоимость новинки значительно дороже.

Lucid Motors представил серийный электромобиль Lucid Air

В топовом седане заявлена силовая установка мощностью 1080 лошадиных сил. Она позволяет автомобилю ускоряться до сотни за 2,5 секунды.

Также в продаже в первой половине 2021 года появится вариант Lucid Air Grand Touring за 139 тыс. долларов. В нем силовая установка получила мощность 800 л.с., а разгон будет 3,0 секунды.

К концу следующего года Lucid Air выйдет в продажу в модификации с 620-сильной установкой и запасом хода 653 км. Ее стоимость составит около 95 тыс. долларов.

Что касается базовой версии, то ее характеристики не раскрывают, но обещают, что ее цена будет менее 80 тыс. долларов.

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Lucid Lucid Air
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