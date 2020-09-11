Компания Kia в Узбекистане наладит сборку своих автомобилей

Речь идет о начале серийной сборки таких моделей как K5 и Seltos.

Эти автомобили для российского рынка собирают на предприятии «Автотор» в Калининграде.

Однако, как выяснилось, компания Kia наладит сборку своих автомобилей и в Узбекистане, причем есть информация, что это произойдет уже в ноябре этого года.

Выпуск машин организуют на предприятии ADM-Jizzakh в свободной экономической зоне Джизак, которое пока еще официально не запущено.

При этом на производственной площадке уже монтируют две производственные линии. Она принадлежит компании Roodell, а последняя еще и является официальным импортёром автомобилей Lada в Узбекистан.

На первом этапе на заводе планируется выпуск около 25 тыс. автомобилей, а затем объемы производства расширят до 100 тыс. ед. в год.

Отмечается, что выпущенные на этом заводе автомобили будут предназначены только для местного рынка.