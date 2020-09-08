В Петербурге началось производство обновлённого автомобиля Kia Rio

В компании Kia сообщили о старте серийной сборки обновленной версии автомобиля Kia Rio, который встал на конвейер предприятия в Санкт-Петербурге.

Обновление для Kia Rio, как отмечается, было разработано эксклюзивно для рынка России. В результате у автомобиля изменилась внешность, а его длина стала больше на 20 мм.

В экстерьере имеется фирменная решетка радиатора, визуально объединенная с фарами, а сзади появились светодиодные фонари с измененным рисунком.

Кроме этого, в рестайлинговой модели изменились бамперы, появился широкий передний воздухозаборник, а на крыше расположилась антенна-плавник.

Никаких изменений в линейке двигателей не произошло, а какие изменения применили в салоне и списке оснащенности, в компании обещают рассказать позднее.

Также дополнительно будут объявлены цены и комплектации. Напомним, что актуальная версия Kia Rio оценена от 804 900 рублей.