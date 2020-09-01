Kia начала продажи в России нового бизнес-седана K5

Kia K5, напомним, является моделью Optima нового поколения, которую в компании решили переименовать для российского рынка.

С 1 сентября Kia начала продажи нового седана Kia K5 на рынке РФ, объявив стоимость и комплектации новинки.

Модель будет представлена в семи комплектациях с двумя силовыми установками, двумя трансмиссиями и только в переднеприводнмом исполнении.

Серийная сборка седана организована на предприятии компании в Калининграде и осуществляется с июля. В продаже Kia K5 появился по цене от 1 489 900 до 2 199 900 рублей.

В моторной гамме представлен 2,0 и 2,5-литровый агрегаты. Их мощность составляет 150 л.с. (192 Нм) и 194 л.с. (246 Нм) соответственно.

Первый ДВС работает с 6-скоростным автоматом, а второй доступен только с 8-ступенчатой автоматической КП.

Пока полный привод для седана доступен не будет, но в будущем такая система может появиться в российской версии модели. Как отмечают в компании, седан российской сборки имеет гарантию 5 лет или 150 тыс. км пробега.