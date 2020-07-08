Компания Kia назвала цены на новый седан Kia K5 2021 года

Автомобиль нового поколения известный больше как KIA Optima сейчас готовится к выходу на российский рынок.



В нашей стране седан новой генерации будет представлен под названием К5, и такой же автомобиль уже выходит на американский рынок.

Недавно компания Kia назвала цены на новый K5 2021 года для рынка США, где недавно состоялась его премьера. Как ранее уже сообщалось, моторная гамма этой модели будет такая же, как и на рынке Южной Кореи.

При этом для рынка США, новый седан оценили от 23 490 долларов, а это около 1,68 млн рублей. За эти деньги модель будет доступна с 1,6-литровым ДВС с отдачей 183 л.с.

Среди трансмиссий будет 8-ступенчатый автомат. Вариант GT с 2,5-литровым двигателем и такой же КП обойдется в 31 455 долларов или 2,44 млн рублей.

Мощность установки в этой модификации составит 294 л.с. Как говорят в компании, производство KIA K5 для Америки уже стартовало.

Первыми в продажу поступят переднеприводные варианты, тогда как топовые версии появятся только в ближе к концу года.