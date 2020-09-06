Автоэксперты назвали 5 самых новых дешевых машин в России

В списке самых дешевых автомобилей на российском рынке с недавнего времени произошли изменения.

Автоэксперты назвали топ-5 самых новых дешевых машин в России, в котором присутствуют и иномарки, и отечественные модели.

Так, на первых строчках рейтинга оказались недорогие модели марки Chevrolet. Речь идет об автомобилях, которые ранее были представлены на российском рынке под брендом Ravon, а это модели Spark, Nexia и Cobalt.

Среди них самым доступным является седан Nexia, представленный по цене от 709 тыс. рублей. Spark и Cobalt продаются у дилеров за 759 000 рублей.

Еще в список специалисты «АвтоВзгляда» включили Lada Niva, которая ранее продавалась как Chevrolet Niva. Ее стоимость составляет 726 тыс. рублей.

В пятерку самых доступных авто еще входит УАЗ Патриот.