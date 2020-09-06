Определены самые популярные авто с пробегом в регионах России

Аналитики из России рассказали, какие автомобили пользуются повышенным спросом на вторичных рынках федеральных округов.

Основой для исследования стали данные по продажам машин за период с января по июль 2020 года. Специалисты говорят, что в целом по ФО лидирует всего пять моделей, среди которых Toyota Corolla, LADA 2114, Ford Focus, LADA 2170 и LADA 2107.

Однако, если говорить о Дальневосточном и Сибирском ФО, то тут чаще всего продается Тойота Королла, которая была продана в количестве 14,7 и 18,5 тыс. экземпляров.

LADA 2114 (хэтчбек Samara) больше востребован в приволжском и Уральском ФО, на Юге самым популярным автомобилем вторичного рынка является LADA 2107 (седан Classic), при этом на Северном Кавказе лидирует LADA 2170 (седан Priora).

Модель Ford Focus является самым продаваемым авто с пробегом в Центральном и Северо-Западном ФО.