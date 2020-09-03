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Chery привезёт в Россию новый премиальный кроссовер

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Китайская компания на российском рынке может предложить новый кроссовер, который будет представлен в стране под премиальным брендом Exeed.
Уже известно, что модельный ряд этой марки в России будет представлен тремя моделями, но похоже планируется предложить еще один премиальный кроссовер с названием Exeed LX.

Изображения этой модели уже появились в базе Федерального института промышленной собственности.

Вопрос о том, какое название будет носить этот кроссовер остается открытым, ведь на российском рынке с названием LX может быть не согласна Lexus, так как в ее модельном ряду есть автомобиль с таким именем.

Что касается самой китайской новинки, то она имеет следующие габариты: 4533/1848/1699 мм, а расстояние между осями составит 2 670 мм.

Chery привезёт в Россию новый премиальный кроссовер

В Китае этот кроссовер продается с бензиновыми установками объёмом 1,5 и 1,6 литра. Их мощность составляет 156 и 197 л.с., а среди трансмиссий предлагается семискоростной робот или вариатор.

Стоимость Exeed LX на китайском рынке составляет 109 900 юаней минимум, а это около 1,2 млн рублей.

Напомним, что первой моделью премиального бренда Exeed в России станет TXL, а затем появится и большой кроссовер VX.

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