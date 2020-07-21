Появились первые снимки нового CheryExeed TXL для России

Эта премиальная модель китайского автопроизводителя будет представлена в сентябре 2020 года, причем будет проведена не только российская, но и европейская презентация кроссовера.

В дилерских центрах модель должна появится сразу после презентации. Напомним, CheryЕxeed TXL создан на одной платформе с Tiggo 8.

Будущая новинка будет предлагаться в семиместном варианте с 1,6-литровым турбированным двигателем. Его мощность составит 186 л.с.

Трансмиссия для кроссовера будет доступна только роботизированная. Привод в CheryЕxeed TXL будет передний или полный.

Стоимость новинки пока не озвучена, но предположительно она будет выше чем сейчас предполагают Tiggo 8, а он в дилерских центрах стоит от 1,6 млн рублей.



