Автопроизводитель BMW с 1 сентября переписал цены почти на все свои автомобили, официально представленные в России.

BMW с 1 сентября повысил цены в России в среднем на 2,1%, за исключением таких моделей как BMW 2 серии Coupe, BMW 3 серии GT, BMW 4-Серии Gran Coupe, BMW M5, BMW 8 серии (во всех типах кузова), BMW X3 M, BMW X4 M, BMW X5 M и BMW X6 M.

Остальные модели немецкой марки теперь предлагаются с увеличенными ценниками.

Например, кроссовер BMW X7 начали продавать по цене от 6,66 млн рублей, а модели X5 и X6 оценили от 5,01 и 5,88 млн рублей.

Минимальная стоимость Х1 теперь составляет 2,13 млн рублей, а флагманский BMW 7 Series обойдется в 6,5 млн рублей минимум.

Седан 5-серии стал доступен для покупки по минимальной цене от 3,52 млн рублей, а модель 3-Серии теперь оценивается от 2,58 млн рублей.