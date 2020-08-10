Идеальный BMW M5 1993 года продают в России за 5,3 млн рублей

В России выставили на продажу автомобиль BMW M5 E34 1993 года в идеальном техническом состоянии.

За него продавец просит 5,3 млн рублей. Объявление о продаже такого экземпляра появилось на сайте Auto.ru, где указано, что 27-летняя машина имеет пробег 26 тыс. километров.

Продавец также указывает, что состояние машины идеальное, несмотря на ее возраст.

В ней установлен 3,8-литровы бензиновый мотор, работающий с механикой и заднеприводной системой. Мощность спортивного седана составляет 340 л.с.

Разгоняется автомобиль до сотни менее чем за шесть секунд.