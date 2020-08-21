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BMW отзывает в России свыше 400 кроссоверов BMW X6

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Об отзывной кампании на территории РФ в пятницу сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
В сообщении Росстандарта указано, что BMW отзывает в России свыше 400 кроссоверов BMW X6, реализованных в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

Среди моделей, которые нужно отправить на сервис, оказались BMW X6 (серия G06) и X6M (серия F96).

Причиной является вероятность расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания.

В результате существует вероятность отсоединения спойлера от кронштейна.

Владельцам отзывных транспортных средств проведут проверку и при необходимости замену верхнего заднего спойлера. Все работы будут проводить бесплатно для владельцев.

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