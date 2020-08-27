Главная » Новости

Mercedes-Benz отзывает в России еще 329 своих автомобилей

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Российский офис немецкой компании проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили Mercedes-Benz А.
Это уже не первый объявленный отзыв за последнее время.

На этот раз Росстандарт сообщил, что Mercedes-Benz отзывает в России еще 329 своих автомобилей, которые были проданы в период с 2018 по 2020 годы.

В указанных транспортных средствах выявили возможную некорректную установку дренажного шланга для конденсата кондиционера.

Владельцам отзывных машин проведут проверку и при необходимости откорректируют установку дренажного шланга.

Все работы, проведенные в рамках сервисной кампании, будут осуществляться за счет компании.

Mercedes-Benz полностью рассекретил внешность нового S-Class

Mercedes-Benz назвал российские цены на кроссовер Maybach GLS

mercedes-benz отзыв в России
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика