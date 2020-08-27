Российский офис немецкой компании проведет отзывную кампанию, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили Mercedes-Benz А.

Это уже не первый объявленный отзыв за последнее время.

На этот раз Росстандарт сообщил, что Mercedes-Benz отзывает в России еще 329 своих автомобилей, которые были проданы в период с 2018 по 2020 годы.

В указанных транспортных средствах выявили возможную некорректную установку дренажного шланга для конденсата кондиционера.

Владельцам отзывных машин проведут проверку и при необходимости откорректируют установку дренажного шланга.

Все работы, проведенные в рамках сервисной кампании, будут осуществляться за счет компании.