Публикованный в сети дизайнерский скетч скорее всего стал финальным тизером новинки, так как ее официальная премьера состоится уже 2 сентября.

Mercedes-Benz полностью рассекретил внешность нового S-Class на новом тизере, который представляет собой дизайнерский эскиз.

Судя по изображению, новый S-Class будет иметь купеобразный кузов, массивные колесные диски, светодиодную оптику и измененную решетку радиатора.

В салоне автомобиля, как сообщалось ранее, появятся сенсорные дисплеи, которые максимально заменят физические кнопки.

Так, в интерьере новинки будет нового поколения мультимедийная система, проекционный дисплей, умная подсветка, а также ряд современных систем безопасности и помощи водителю.

В основе модели располагается платформа MRA II (Modular Rear Architecture), которая предполагает использование гибридных силовых установок.

В их основе будут бензиновые и дизельные ДВС, а сочетаться они будут с 48-ваольтовым стартер генератором.