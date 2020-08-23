Главная » Новости

«АвтоВАЗ» из-за гигантского спроса вынужден работать по субботам

Просмотров 19 Опубликовано Обновлено

Дополнительные рабочие субботы российский автопроизводитель ввел на предприятии в Тольятти.
Если верить информации из паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», необходимость введения дополнительных смен возникла из-за крупного государственного заказа.

Чтобы выполнить заказа на 15 тыс. автомобилей, производственная площадка работает 22 и 29 августа, а также она будет работать по всем субботам сентября.

При этом отмечается, что на заводе будут работать все линии по сборке машина на платформе В0.

«АвтоВАЗ» выпустил новый универсал Lada Largus Cross Quest

АвтоВАЗ объявил публичный конкурс на название для новой модели Lada

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2020 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика