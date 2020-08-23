«АвтоВАЗ» из-за гигантского спроса вынужден работать по субботам

Дополнительные рабочие субботы российский автопроизводитель ввел на предприятии в Тольятти.
Если верить информации из паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», необходимость введения дополнительных смен возникла из-за крупного государственного заказа.
Чтобы выполнить заказа на 15 тыс. автомобилей, производственная площадка работает 22 и 29 августа, а также она будет работать по всем субботам сентября.
При этом отмечается, что на заводе будут работать все линии по сборке машина на платформе В0.
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