«АвтоВАЗ» из-за гигантского спроса вынужден работать по субботам

Дополнительные рабочие субботы российский автопроизводитель ввел на предприятии в Тольятти.

Если верить информации из паблика «Нетипичный АвтоВАЗ», необходимость введения дополнительных смен возникла из-за крупного государственного заказа.

Чтобы выполнить заказа на 15 тыс. автомобилей, производственная площадка работает 22 и 29 августа, а также она будет работать по всем субботам сентября.

При этом отмечается, что на заводе будут работать все линии по сборке машина на платформе В0.