«АвтоВАЗ» выпустил универсал Lada Largus Cross Quest

Российский автогигант объявила о начале выпуска и отгрузки новой версии универсалов Лада Ларгус.

Новинка носит название Lada Largus Cross Quest и является специальной версией, у которой будут отличия от обычного универсала.

В частности, в таком исполнении автомобиль будет иметь черные глянцевые корпуса зеркал, особый дизайн колесных дисков, а также его будут отличать шильдики с указанием принадлежности к спецверсии.

В салоне такой модификации также будет некоторые отличия в виде новых передних сидений, оборудованных трехступенчатым подогревом, а также комбинированной отделки с применением ткани и экокожи.

Кроме этого, ранее были упоминания о появлении в универсале кожаного руля и регулировки сидения водителя по высоте. О стоимости специальной версии в компании пока не рассказали.

Обычный универсал на рынке представлен по цене от 795 900 и 818 900 рублей за 5- и 7-семиместную версии соответственно.

Напомним, что Lada Largus Cross комплектуются 1,6-литровым ДВС с отдачей 106 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятиступенчатая механика.

Между тем напомним, что скоро Ларгус получит обновление, в ходе которого у модели будет реализован фирменный Х-дизайн.